Ucrânia: Bruxelas emite diretrizes para que operadores da UE evitem evasão às sanções

Com as sanções económicas europeias à Rússia a serem aplicadas pelas autoridades aduaneiras da UE, o executivo comunitário publicou esta quinta-feira "uma nota de orientação dirigida aos operadores europeus para os ajudar a identificar, avaliar e compreender os eventuais riscos de evasão às sanções e a forma de os evitar", visando dar "uma panorâmica geral do que os operadores da União devem fazer ao efetuarem as devidas diligências no seu trabalho", segundo a informação divulgada à imprensa em Bruxelas.