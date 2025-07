UE quer comércio "sem distorções" no comércio de carros elétricos com a China

Em conferência de imprensa, no final de uma visita de quatro dias ao país asiático, Dombrovskis enfatizou a necessidade de abordar os subsídios chineses à produção de carros elétricos, uma questão que o representante europeu levantou em várias reuniões com responsáveis chineses, incluindo o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, que copresidiu com o Comissário Europeu o décimo diálogo económico e comercial de alto nível UE-China.