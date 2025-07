UEFA vai readmitir equipas russas de menores de idade nas competições

"A suspensão contínua da UEFA contra as equipas seniores russas reflete o seu empenho em tomar uma posição contra a violência e a agressão. A UEFA está determinada em manter esta posição até que a guerra termine e a paz seja restabelecida. Mas, ao proibir as crianças de participarem nas nossas competições, não só não reconhecemos nem defendemos um direito fundamental para o seu desenvolvimento integral, como as discriminamos diretamente", disse Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, citado no comunicado no organismo.