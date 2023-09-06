DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Vendas a retalho recuam em julho na zona euro e Portugal tem maior subida mensal

De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat face a julho de 2022, as vendas a retalho caíram 1% na zona euro e 1,2% na União Europeia.
As vendas no comércio a retalho recuaram na zona euro e na União Europeia em julho, na comparação homóloga e em cadeia, mas com Portugal a registar a maior subida mensal entre os Estados-membros, segundo o Eurostat.

De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo serviço estatístico europeu, face a julho de 2022, as vendas a retalho caíram 1,0% na zona euro e 1,2% na União Europeia (UE).

Na comparação com junho, o indicador recuou 0,2% entre os 20 países da moeda única e 0,3% no conjunto dos 27 Estados-membros.

A Eslovénia (-16,3%), a Estónia (-8,6%) e a Hungria (-7,6%) registaram as maiores quebras homólogas, enquanto as maiores subidas foram observadas em Espanha (8,6%), Chipre (8,0%) e no Luxemburgo (6,9%).

Na comparação com junho, a Dinamarca, a Irlanda (-2,3% cada), os Países Baixos (-1,4%) e o Luxemburgo (-1,3%) foi onde as vendas no comércio mais desceram, com Portugal (1,1%), a Suécia (1,0%) e Chipre (0,8%) a apresentarem as maiores subidas.

O indicador avançou em Portugal 3,4% face a julho de 2022.

