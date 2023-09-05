Vestager deixa Comissão Europeia para se concentrar em candidatura ao BEI

A vice-presidente executiva da Comissão Europeia responsável pela pasta da Concorrência, Margrethe Vestager, anunciou hoje que vai tirar uma licença sem vencimento para concentrar esforços na candidatura ao Banco Europeu do Investimento (BEI).."A partir de hoje sou oficialmente candidata à presidência do BEI, por isso, vou tirar uma licença sem vencimento na Comissão Europeia para me concentrar na candidatura. Isto significa que não vou pronunciar-me sobre o trabalho da Comissão nas próximas semanas", disse a vice-presidente executiva responsável pela pasta Uma Europa Preparada para a Era Digital através de uma publicação na rede social Twitter.