Vice-presidente da Comissão Europeia visita China para investigação às subvenções chinesas

Minutos depois de a presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, anunciar no seu discurso sobre o Estado da União Europeia a abertura de uma investigação contra subvenções no setor dos automóveis elétricos provenientes da China, o vice-presidente executivo com a pasta do Comércio anunciou que se irá deslocar ao país "na próxima semana para debater as oportunidades e os desafios comerciais e económicos".