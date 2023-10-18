Wall Street inicia sessão em baixa atenta à situação no Médio Oriente

Às 15:05 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,31% para 33.890,59 pontos e o Nasdaq perdia 0,56% para 13.457,31 pontos..O índice alargado S&P 500 baixava 0,52% para 4.350,53 pontos..Os investidores seguem pendentes do conflito entre Israel e o Hamas, quando o Presidente norte-americano, Joe Biden, visita Israel, no âmbito dos esforços diplomáticos para atenuar a tensão na região..O foco nos resultados trimestrais das empresas cotadas mantém-se, com a financeira Morgan Stanley a baixar 5,5% em bolsa após a divulgação de números considerados fracos com menor volume de operações de compra e fusão..O rendimento das obrigações do Tesouro dos Estados Unidos a 10 anos seguia a 4,86% e o preço do barril de petróleo do Texas (WTI) abriu com uma subida de 1,2% para 87,70 dólares.