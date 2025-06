Xi afirma que laços comerciais entre China e EUA têm "perspetivas promissoras"

"A China vai promover um desenvolvimento de alto nível e abrir-se ao mundo exterior com um ambiente empresarial internacional, legal e orientado para o mercado. Isto vai trazer mais oportunidades para as empresas de todo o mundo, incluindo as empresas americanas", afirmou Xi Jiping numa carta de felicitações por ocasião do 50.º aniversário da criação do Conselho Empresarial EUA-China.