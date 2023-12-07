Xi Jinping pede à UE que exclua interferências externas na relação com a China

O Presidente da China, Xi Jinping, exortou os líderes europeus a "excluírem qualquer tipo de interferência" nas relações com Pequim, no início de uma cimeira na capital chinesa..Durante uma reunião com os presidentes do Conselho e da Comissão Europeia, Charles Michel e Ursula von der Leyen, Xi exortou a China e a União Europeia (UE) a "enfrentarem juntos os desafios globais" e a "promoverem a estabilidade e a prosperidade no mundo", segundo a televisão estatal CCTV..A 24.ª cimeira China -- UE, que arrancou esta quinta-feira, em Pequim, significa um regresso aos encontros presenciais, que estiveram suspensos durante os três anos da pandemia de covid-19..As relações foram abaladas pela posição de Pequim sobre a guerra na Ucrânia e por disputas comerciais motivadas por uma investigação sobre os subsídios atribuídos aos fabricantes de veículos elétricos pelo país asiático e o crescente excedente comercial da China no comércio com a Europa..Xi Jinping apela frequentemente aos líderes europeus para que adotem "autonomia estratégica", numa altura de crescente rivalidade entre Pequim e Washington.