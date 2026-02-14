Investidor português tem “crescente interesse por temas relacionados com a soberania”

O Relatório Draghi, divulgado em 2024, não foi apenas um documento político; para os investidores institucionais, foi o “cristalizador” de uma nova era. Ao focar-se na produtividade e na autono- mia estratégica, o documento mudou a narrativa: o grande risco da Europa é o subinvestimento histórico em capacidades críticas.

Na passada semana, Christophe Hautin esteve em Lisboa para apresentar a estratégia do fundo Allianz European Autonomy a investidores e parceiros nacionais. O gestor, que coordena estratégia de investimento a partir de Paris, explicou as janelas de oportunidade que se abrem com o novo foco europeu na Defesa, na autonomia tecnológica e em tecnologias de ponta. O gestor concedeu uma entrevista ao DN/Dinheiro Vivo em que explica por que razão a soberania europeia é a próxima grande megatendência económica. E diz notar “um crescente interesse por temas relacionados com a soberania” por parte dos investidores portugueses.

De que forma o Relatório Draghi alterou a perceção dos investidores institucionais sobre o risco/retorno das empresas europeias em comparação com as tecnológicas de Silicon Valley?

O relatório ajudou a cristalizar a ideia de que o principal risco da Europa é o subinvestimento em capacidades estratégicas, uma lacuna que começa agora a ser abordada pelas políticas públicas. Ao reformular os desafios em torno da produtividade e escala, o relatório direcionou a narrativa para o “potencial de recuperação impulsionado pelas políticas”, especialmente na Defesa, transição energética, semicondutores e infraestruturas. Isto melhorou a perceção de empresas europeias, que combinam avaliações iniciais mais baixas face às gigantes de Silicon Valley com um crescente apoio político e maior visibilidade da procura.

O fundo destaca o programa EU Readiness Roadmap 2030 (de 800 mil milhões de euros) como um estímulo económico disfarçado. Como é que este capital está a chegar efetivamente às empresas do seu portefólio, como a Indra ou a Safran?

O Roteiro não é um plano de despesas centralizado, mas um quadro que desbloqueia os orçamentos nacionais e mecanismos de financiamento da UE. Estes tradu- zem-se em programas concretos a nível nacional. Para a indústria da Defesa, este capital chega através de orçamentos mais robustos e modernizações aceleradas em grandes projetos (como o FCAS [Future Combat Air System, ou Sistema de Combate Aéreo do Futuro, um dos projetos de Defesa mais ambiciosos e tecnologicamente avançados da Europa], defesa aérea ou cibersegurança), apoiados por instrumentos como empréstimos conjuntos e financiamento do Banco Europeu de Investimentos. O Roteiro funciona como um catalisador, garantindo visibilidade plurianual aos fornecedores de tecnologia em toda a cadeia de valor.