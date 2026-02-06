Economia

Investidores trocam software por hardware de IA. Dow Jones rompe barreira histórica dos 50 mil pontos

Após o pânico do "Software-mageddon", anúncio de investimentos em infraestruturas funciona como balão de oxigénio para os fabricantes de 'chips'.
O mercado financeiro norte-americano deu esta sexta-feira, 6 de fevereiro. uma resposta clara à incerteza que no dia anterior (5) varreu o setor tecnológico. Numa reviravolta que culminou com o índice Dow Jones a fechar, pela primeira vez na história, acima dos 50.000 pontos, os investidores demonstraram que o ceticismo em relação ao retorno imediato do software de Inteligência Artificial (IA) está a ser compensado por uma aposta agressiva no hardware que a sustenta.

Segundo noticia a Reuters, o Dow Jones atingiu os 50.115,67 pontos, um máximo histórico que reflete uma nova fase de confiança no silício. Este movimento de rotação ganhou força após a Amazon ter visto, esta mesma sexta, uma queda de 5,6% nas suas ações, na sequência da previsão de um aumento superior a 50% nos gastos de capital (CapEx) para este ano, intensificando a corrida para dominar a infraestrutura de IA.

Dos serviços para a infraestrutura

Se na quinta o "Software-mageddon" apagou 800 mil milhões de dólares do mercado — sinal de desconfiança na rentabilidade imediata dos serviços de IA — um dia depois o capital procurou abrigo na "venda das picaretas e pás".

Bolha de IA abana: "Software-mageddon" apaga 800 mil milhões de dólares do mercado

A Nvidia, a empresa mais valiosa do mundo, disparou 7,8%. O otimismo estendeu-se à Advanced Micro Devices (AMD), que saltou 8,3%, e à Broadcom, com uma subida de 7,1%. O índice de semicondutores de Filadélfia (.SOX) encerrou o dia com ganhos de 5,7%, validando a tese de que o dinheiro das gigantes tecnológicas está a fluir diretamente para os fabricantes de chips.

O "chão" da correção

Apesar de o índice de Software e Serviços do S&P 500 ter registado a sua pior semana desde março de 2020, o fecho desta sexta-feira trouxe uma recuperação técnica. Empresas como a CrowdStrike e a Palantir subiram mais de 4%. Em declarações à Reuters, Ross Mayfield, analista de estratégia de investimento da Baird, sublinhou que "existem indícios suficientes de que há procura real por produtos de IA", o que criou um suporte para que os investidores voltassem a comprar após a liquidação agressiva de quinta-feira.

Os dados da LSEG reforçam este sentimento positivo: com mais de metade das empresas do S&P 500 a terem já reportado resultados, cerca de 80% superaram as expectativas dos analistas, um valor significativamente acima da média histórica de 67%.

Diversificação e recordes

O dia não foi apenas marcado pela tecnologia. A subida do Dow Jones refletiu também uma fuga para setores mais tradicionais. Segundo os dados de mercado citados, os índices de Energia, Industriais e Bens de Consumo Básico também atingiram máximos históricos.

O saldo da semana, contudo, permanece misto. Enquanto o Dow Jones somou 2,5%, o Nasdaq, mais exposto ao setor de software que na quinta-feira esteve sob fogo cruzado, terminou o período com uma perda acumulada de 1,9%, confirmando que a "ressaca" da IA, embora atenuada, ainda domina as preocupações de Wall Street.

Inteligência Artificial
mercados
Bolsa
Dow Jones

