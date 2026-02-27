Investimento direto estrangeiro em Portugal cai 34,9% em 2025 para 8,510 mil milhões

O investimento direto estrangeiro em Portugal caiu 34,9% em 2025, para 8.510 milhões de euros, dos quais 3.905 milhões de euros são referentes a imobiliário, segundo dados divulgados esta sexta-feira, 27 de fevereiro, pelo Banco de Portugal (BdP).

As transações do investimento direto do exterior em Portugal em 2025 recuaram face aos 13.071 milhões de euros do ano anterior, enquanto o investimento direto em imobiliário cresceu 10,4% no mesmo período.

Por sua vez, o investimento em instrumentos de dívida “foi negativo em 3.400 milhões de euros, refletindo, em parte, operações de reorganizações de grupos económicos”.

Os países europeus foram os que mais investiram em Portugal no ano passado (5.775 milhões de euros), com destaque para Luxemburgo (1.100 milhões de euros), Reino Unido (cerca de 900 milhões de euros) e Alemanha (800 milhões de euros).

Por outro lado, as transações de investimento direto de Portugal no exterior totalizaram 6.704 milhões de euros (7.593 milhões de euros em 2024).

O valor do investimento direto de Portugal no exterior é explicado pelo investimento no capital de entidades não residentes (cerca de 4.200 milhões de euros) e pelo investimento próximo de 2.500 milhões de euros em instrumentos de dívida.

O investimento também foi realizado maioritariamente em entidades residentes no continente europeu, somando 5.838 milhões de euros, destacando-se o investimento nos Países Baixos (cerca de 2.300 milhões de euros), Espanha (1.700 milhões de euros) e França (600 milhões de euros).

Tendo em conta estas transações, no final de 2025, o 'stock' de investimento direto estrangeiro em Portugal era de 213.731 milhões de euros, contra 201.384 milhões de euros um ano antes, chegando ao equivalente a 70% do PIB português.

Já o 'stock' de investimento direto de Portugal no exterior avançou 9,2% para 78.620 milhões de euros, valor próximo de 26% do PIB português.

Os dados divulgados pelo regulador acrescentam que os rendimentos de propriedade pela detenção de capital resultaram em rendimentos de investimento direto estrangeiro pagos a não residentes de 13.400 milhões de euros – superiores em cerca de 1.400 milhões de euros a um ano antes – e os de investimento português no estrangeiro de 5.400 milhões de euros, um valor semelhante ao de 2024.

No que diz respeito à distribuição pelo país, a Grande Lisboa era a região que concentrava o maior valor de investimento direto estrangeiro: 105,4 mil milhões de euros, seguindo-se Norte, com 37,2 mil milhões de euros e o Algarve (21,7 mil milhões de euros).