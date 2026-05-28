Economia

Investimento Direto Estrangeiro em Portugal cai quase 50% até março

Os valores destinados ao investimento imobiliário estão em destaque, ao ascenderem a 800 milhões no primeiro trimestre. O valor total caiu quase para metade, face ao período homólogo.
Investimento Direto Estrangeiro em Portugal cai quase 50% até março
Pedro Correia/Global Imagens
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O Investimento Direto Estrangeiro (IDE) em Portugal ascendeu a 2,1 mil milhões de euros no primeiro trimestre. Em causa está uma descida de 1,6 mil milhões face ao observado no mesmo período do ano passado.

De acordo com os dados, divulgados pelo Banco de Portugal (BdP), está em causa um corte próximo de 43%. Em simultâneo, o stock de IDE em Portugal representava 70% do PIB nacional.

O investimento que diz respeito ao capital de entidades portuguesas marcou 2,2 mil milhões. Deste valor, 800 milhões de euros dizem respeito a investimento no setor imobiliário.

Os países europeus lideraram neste indicador (1,6 mil milhões de euros), com Espanha na primeira posição (700 milhões). Seguem-se a América (300 milhões de euros), África (92 milhões), Ásia (82 milhões) e Oceânia (16 milhões).

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Investimento Direto Estrangeiro / IDE
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