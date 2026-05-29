Economia

Investimento dispara 9%, maior subida em quatro anos, mas alimenta fatura pesada nas importações

Contas nacionais do INE. Investimento, parte financiado com fundos europeus cuja execução tem de ser acelerada, também tem um lado negro para o PIB: está a puxar pelas importações de alta tecnologia.
A explosão da Inteligência Artificial exige a construção de gigantescos centros de dados e mais consumo de energia.
A explosão da Inteligência Artificial exige a construção de gigantescos centros de dados e mais consumo de energia. D.R.
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A economia portuguesa cresceu, como já tinha sido avançado há 15 dias, cerca de 2,3% em termos reais e homólogos no primeiro trimestre deste ano, o melhor valor desde o final de 2024, mas este desempenho só foi possível com a subida fulgurante do investimento, muito dele movido com fundos europeus, e de um reforço importante no consumo das famílias, as componentes que formam a procura interna, que compensaram a fatura cada vez mais pesada com as importações.

Segundo os novos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre as contas nacionais e o Produto Interno Bruto (PIB), divulgados esta sexta-feira, o investimento aumentou mais de 9% no primeiro trimestre deste ano face a igual período do ano passado, naquela que é a maior subida desde o final de 2021, mostram as séries do INE.

O consumo privado, o agregado com mais peso no PIB, também ajudou, tendo aumentado 3% em volume. Acelerou face aos 2,8% do quatro trimestre de 2025, mostra o instituto.

Ambas as componentes da chamada procura interna compensaram o aumento pronunciado no custo das importações, que foi de 5,5% no arranque deste ano.

Investimento aumenta muito mas é comprado lá fora

No investimento, que vários analistas referem estar a refletir a execução mais acelerada de fundos europeus, designadamente do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que tem de ser gasto até agosto, o INE explica que o novo investimento (Formação Bruta de Capital Fixo ou FBCF) na componente de Outras Máquinas e Equipamentos "destacou-se com um crescimento homólogo de 27,4% no 1º trimestre, acelerando significativamente face aos 6,1% registados no trimestre anterior, refletindo, em grande medida, o aumento das importações de bens de investimento em máquinas automáticas para processamento de dados".

Além disso, o investimento (FBCF) em Equipamento de Transporte também registou "uma evolução positiva, com um crescimento de 13,3% no 1º trimestre face ao período homólogo, após uma variação de -2,1% no trimestre anterior", diz o INE.

Em comunicado, o instituto refere que "o Produto Interno Bruto (PIB), em volume, registou uma variação homóloga de 2,3% no 1º trimestre de 2026, taxa superior em 0,4 pontos percentuais (p.p.) à observada no trimestre precedente".

O contributo positivo da procura interna para a variação homóloga do PIB "aumentou, passando de 3,1 p.p. no 4º trimestre para 4,1 p.p., refletindo a aceleração do Investimento e do Consumo Privado".

Já o "contributo negativo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB acentuou-se no 1º trimestre (de -1,1 p.p. para -1,9 p.p.), tendo a aceleração das importações de bens e serviços mais que compensado a recuperação das exportações", indica o instituto.

Como referido, as compras ao estrangeiro aumentaram mas de 5%, bem mais do que as exportações, mesmo apoiadas pelo poderoso sector do turismo, cresceram apenas 2% no primeiro trimestre deste ano face ao do ano anterior.

"Comparando com o 4º trimestre de 2025, o PIB apresentou uma variação nula em volume, após ter aumentado 0,9% no trimestre anterior."

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