Investimento mundial em renováveis tem de triplicar para garantir emissões zero até 2050

No último ano, "a componente das energias renováveis atingiu valores inéditos, com um aumento anual de 340 GW [gigawatt]", prossegue o relatório, com os autores a anteciparem que 2023 tenha sido "outro ano de grandes incrementos nesta área". "No entanto, este crescimento está muito aquém do que é necessário para se poder atingir o objetivo das emissões líquidas zero de carbono até 2050", lê-se.