IP lança concurso de 89,5 milhões de euros para o IC35 entre Rans e Entre-os-Rios em Penafiel

A Infraestruturas de Portugal (IP) lançou esta quarta-feira, 4 de março, exatamente 25 anos depois da queda da ponte Hintze Ribeiro, o concurso público da empreitada do IC35 entre Rans e Entre-os-Rios, em Penafiel, ligando este concelho a Castelo de Paiva.

De acordo com uma publicação feita em Diário da República (DR), em causa estão 89,5 milhões de euros para a segunda fase do Itinerário Complementar 35 (IC35) e o contrato tem uma duração de 720 dias, ou seja, praticamente dois anos para execução da empreitada.

Os potenciais interessados na execução da empreitada têm até dia 16 de abril para apresentar uma proposta, e na avaliação de candidaturas o preço tem um fator de ponderação de 80% e a qualidade 20%.

Na sexta-feira, o presidente da Câmara de Penafiel, Pedro Cepeda (PSD/CDS-PP), já se tinha congratulado com o lançamento do concurso da segunda fase do IC35, que ligará Penafiel a Castelo de Paiva.

"É um momento histórico. De facto é um compromisso com mais de 25 anos, que agora finalmente irá ser cumprido e, portanto, é uma excelente notícia para a região, para os concelhos de Penafiel e de Castelo de Paiva em particular, mas para toda esta região, e sobretudo para as pessoas que diariamente utilizam a Estrada Nacional (EN) 106, e que com esta alternativa passarão a poder movimentar-se no concelho e na região com mais segurança”, afirmou o autarca à Lusa.

Dos 12 quilómetros previstos desta via de interesse regional que foi considerada prioritária em 2001, após a queda da ponte Hintze Ribeiro, apenas foi construído um quilómetro, entre Penafiel e Rans, faltando fazer o troço que irá lugar Rans a Entre-os-Rios, cujo concurso irá agora ser lançado.

Pedro Cepeda diz que esta decisão é também uma forma de honrar a memória das vítimas da tragédia de Entre-os-Rios e dos seus familiares, lamentando, no entanto, que tenham sido necessários 25 anos para cumprir esta promessa.

“É demasiado tempo, é de facto demasiado tempo. Foram décadas de espera”, disse o autarca, que compreende a desconfiança por parte da população perante este sinal: “com o desgaste que sofreu ao longo destes anos, e muitas das vezes com anúncios que acabaram por ser em vão do avanço da obra, a população só acredita verdadeiramente que a obra vai começar quando vir as máquinas entrarem no terreno”.