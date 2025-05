IP lança a 15 de janeiro primeira fase da alta velocidade Lisboa-Porto

Menos velocidade

O projeto para a nova linha Porto-Lisboa prevê que os comboios possam circular a 300 quilómetros por hora (Km/h) em bitola ibérica. No entanto, está em marcha um contrato para estudar a viabilidade económico-financeira do projeto nos cenários de procura e oferta caso a velocidade máxima da linha passe para os 250 Km/h. O pedido foi feito à IP pela unidade que gere as parcerias público-privadas. A IP assinou esta semana um contrato de ajuste direto com a consultora TIS para estudar este cenário, segundo documento publicado no portal Base. A análise tem de ficar pronta até meados de dezembro, antes do lançamento do concurso público internacional.