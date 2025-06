IP resgata obras na Linha de comboio de Vendas Novas

Inicialmente lançadas em 2020, as obras de modernização da Linha de Vendas Novas foram recuperadas pela Infraestruturas de Portugal (IP) nas últimas semanas. A gestora da rede ferroviária nacional recebeu nova autorização do Governo para investir no principal canal de transporte de mercadorias entre o norte e o sul do país. Fundada em 1904, a linha de 69 quilómetros une a Linha do Norte (em Setil, concelho do Cartaxo), à linha do Alentejo (em Vendas Novas).



O orçamento para toda a empreitada é de 183,9 milhões de euros, dos quais 73,4% correspondem à modernização da linha, no montante de 135 milhões de euros. As obras nos 69 quilómetros vão ocorrer, sobretudo, entre 2025 e 2028, conforme consta da autorização de despesa do Ministério das Finanças e do Ministério das Infraestruturas - o documento foi assinado no final de setembro, mas apenas publicado já depois da demissão do primeiro-ministro e do ministro das Infraestruturas.



Os 135 milhões de euros para a modernização da linha ficam 58,8% acima do orçamentado em outubro de 2020, de 85 milhões. Na altura, o Governo incluiu esta empreitada no Plano de Estabilização Económica e Social, anunciado após a primeira vaga da pandemia de covid-19. O concurso público foi lançado em novembro desse ano, mas acabou por ficar deserto, após três avisos de prorrogação do prazo. Antes disso, em agosto de 2019, a IP previra lançar a modernização da linha ainda nesse ano, segundo declarações do vice-presidente da empresa, Carlos Fernandes, à Imprensa.



Desde outubro de 2011 que na Linha de Vendas Novas apenas circulam comboios de mercadorias, pelo que a modernização apenas abrange o transporte de cargas. Além da colocação de novos carris (no valor de 19 milhões de euros), os trabalhos contemplam, por exemplo, o prolongamento das estações de Muge, Agolada, Salgueirinha, Lavre e Vidigal, a renovação das restantes estações, o encerramento de seis passagens de nível, a construção de quatro passagens superiores rodoviárias e a automatização das restantes passagens de nível.



Já serviu para passageiros

Depois das obras, será possível a circulação de comboios com 750 metros de comprimento (em vez dos atuais 610 metros), reduzindo custos de operação para as empresas. Também será facilitada a ligação ao porto de Sines (via Linha do Alentejo e Linha do Sul) e a Espanha, tirando partido da nova linha entre Évora e Elvas, que será posta a funcionar em 2025.



Sem esta linha, o transporte de cargas por comboio entre o norte e o sul do país seria impossível: o tabuleiro ferroviário da Ponte de 25 de Abril está exclusivamente vocacionado para o serviço de passageiros, tendo em conta as fortes restrições de carga. Durante mais de três anos, as obras vão implicar reduções de velocidade.



Longe vão os tempos em que a Linha de Vendas Novas também transportava passageiros: durante um século, entre 1904 e 2004, houve um serviço regional ao longo da linha; entre 1992 e julho de 2006, Vendas Novas era a estação desta linha servida pelo Comboio Azul, serviço noturno que ligava Porto a Faro sem passar por Lisboa; entre setembro de 2009 e o mesmo mês de 2011, realizou-se um serviço experimental entre Coruche e Setil, que acabou por ser descontinuado por falta de procura e uma oferta pouco convidativa - a viagem entre Coruche e Lisboa implicava um transbordo em Setil, mais de uma hora e 15 minutos de viagem e apenas havia ligações nas horas de ponta, de manhã e à tarde.