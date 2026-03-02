Irão: “Não se esperam cortes de abastecimento de energia, mas Portugal vai apanhar por tabela com o aumento dos preços”

Ainda é cedo para prever quais serão os impactos que a economia portuguesa poderá sofrer no âmbito do conflito no Irão. Os estilhaços da ofensiva militar dos Estados Unidos e de Israel ao regime iraniano estão a gerar tensão mundial nos mercados internacionais, sobretudo devido à instabilidade no Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo consumido mundialmente.

O aumento dos preços da energia será, inevitavelmente, um dos primeiros efeitos a ser sentido nos bolsos dos consumidores. “Estamos com uma situação de grande instabilidade no banco mundial do petróleo e do gás. Portugal é um país que toma os preços do mercado mundial e há uma pressão sobre os preços do petróleo, do gás natural e dos derivados, com todo o nervosismo que isso causa, de impacto em cadeia sobre a inflação e o do que daí poderá derivar”, explica, ao DN, Nuno Ribeiro da Silva, especialista em energia.

O também antigo presidente da Endesa acredita que não está em causa um cenário de insuficiência das reservas estratégicas de abastecimento, quer de petróleo quer de matérias-primas, sendo o aumento da fatura a pagar a consequência mais imediata.

“Não é expectável que haja aspetos de corte físico, de não acesso às matérias-primas, ao petróleo e ao gás. Agora vamos apanhar por tabela a tendência alta dos preços. Os mercados abriram ontem com um aumento do petróleo de 13%, mas depois corrigiram um bocadinho para baixo, para 9%, o que dá a ideia de que não estamos num quadro crítico. Temos um quadro preocupante, mas não estamos num quadro crítico. Os cortes e esta desregulação, nomeadamente no petróleo, é mais preocupante para os países da Ásia, que é para onde se dirige sobretudo o petróleo que sai do Médio Oriente, do que para a Europa”, aponta.

Para o consultor, o tempo é o fator chave para aferir o nível das eventuais repercussões. “Tudo estará dependente da duração do conflito. Cada hora que passa, cada notícia que surge, cada drone dirigido à Arábia Saudita, configuram aspetos que só enervam o mercado. Se neste momento tivéssemos um cenário de que tudo isto acabava sem mais danos, o petróleo viria por aí abaixo, inclusivamente abaixo dos 70 dólares por barril. Contudo, à medida que se vai instalando uma situação de danos sobre infraestruturas e de falta de visibilidade sobre em que é que tudo isto vai acabar, transforma-se em combustível para alimentar a alta de preços”, atesta.

Também para Filipe Garcia, economista da Informação de Mercados Financeiros (IMF), a escalada dos preços da gasolina e do gasóleo é, inquestionavelmente, o reflexo mais evidente do que se poderá esperar nas próximas duas semanas.

“Apesar de Portugal não utilizar petróleo iraniano, se o preço do petróleo a nível global subir, nós também somos impactados e o mesmo acontece com os derivados - a gasolina e o diesel estavam hoje a subir cerca de 20%”, enquadra.

O economista salienta que não espera “grandes constrangimentos” a nível logístico para a economia portuguesa, uma vez que o petróleo e o gás que o país importa vem de outras geografias como a Nigéria ou os Estados Unidos.

Já no que respeita à eletricidade, as principais consequências deverão ser sentidas mais pelas empresas do que pelos consumidores particulares. “A maioria dos clientes familiares têm contratos de mais longo prazo. Os aumentos de preço serão refletidos mais a nível industrial, nas entidades que não têm um tarifário fixado. Mas tudo isto irá depender de se a situação se vai manter ou não e durante quanto tempo”, adianta.