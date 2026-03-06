Irão: Preço do petróleo Brent cai ligeiramente mas mantém-se acima dos 85 dólares

O preço do petróleo Brent para entrega em maio caiu 0,40% esta sexta-feira, 6, mas manteve-se acima dos 85 dólares por barril, no meio da incerteza em torno do conflito no Médio Oriente.

Na quinta-feira, o Brent tinha subido quase 5%, atingindo o seu nível mais elevado desde julho de 2024, devido à persistência da incerteza quanto à duração e à escalada da guerra no Médio Oriente desde 28 de fevereiro e aos receios de interrupções no fornecimento de petróleo e gás.

O crude West Texas Intermediate (WTI) está também a cair 0,65%, cotado a 80,52 dólares, antes da abertura oficial do mercado nos Estados Unidos.

Ao sétimo dia do conflito, a Guarda Revolucionária do Irão alertou que o país está preparado para uma guerra prolongada e afirmou que irá utilizar novas armas estratégicas em futuras operações.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Conselho de Liderança Iraniano assume atualmente a direção o país.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia.

Desde o início do conflito, foram contabilizados mais de mil mortos, na maioria iranianos.