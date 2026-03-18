Irão: Seul diz ser "a prioridade" dos EAU, que vão fornecer 24 milhões de barris de petróleo

A Coreia do Sul afirmou esta quarta-feira, 18, que os Emirados Árabes Unidos (EAU) darão prioridade a Seul no fornecimento petrolífero, após Abu Dhabi garantir fornecer 24 milhões de barris de crude, no contexto do bloqueio do Estreito de Ormuz.

Os Emirados prometeram que "nenhum país receberá petróleo bruto antes da Coreia do Sul", afirmou o chefe de gabinete do Presidente da República sul-coreano, Kang Hoon-sik, numa conferência de imprensa realizada em Seul para informar sobre os resultados da sua visita ao país da Ásia Ocidental.

Abu Dhabi afirmou que Seul é "a sua prioridade número um" dos EAU no fornecimento de petróleo, acrescentou.

O acordo prevê a importação de 18 milhões de barris adicionais, que se somam aos seis milhões anunciados anteriormente.

O responsável salientou que, face ao bloqueio efetivo do estreito de Ormuz, é necessário garantir as importações através de rotas de abastecimento alternativas para superar a atual crise energética.

A Coreia do Sul depende em grande medida do abastecimento energético desta região em guerra, de onde importa cerca de 70% do petróleo bruto e cerca de 20% do gás natural liquefeito.

Perante o risco de interrupções no abastecimento, Seul adotou diversas medidas, como a introdução de um limite temporário ao preço dos combustíveis, a extensão dos subsídios ao gasóleo e a preparação de medidas de poupança energética e de um orçamento suplementar para mitigar o impacto económico.

A Coreia do Sul também libertar gradualmente, durante os próximos três meses, 22,46 milhões de barris de petróleo bruto das suas reservas estratégicas, no âmbito do plano coordenado pela Agência Internacional da Energia (AIE) para estabilizar o mercado energético mundial.