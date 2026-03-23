Economia

Irão: Starmer discute com Trump necessidade de reabrir Estreito de Ormuz ao tráfego marítimo

Os líderes abordaram no domingo à noite a situação atual no Irão e, em particular, a importância de reabrir o estreito de Ormuz para retomar o transporte marítimo mundial.
Starmer discute com Trump necessidade de reabrir Estreito de Ormuz ao tráfego marítimo
Starmer discute com Trump necessidade de reabrir Estreito de Ormuz ao tráfego marítimo Casa Branca
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O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, falou com o Presidente norte-americano, Donald Trump, sobre a necessidade de reabrir o Estreito de Ormuz para garantir a estabilidade do mercado energético mundial, indicou um porta-voz da Downing Street.

Os líderes abordaram no domingo à noite a situação atual no Irão e, em particular, a importância de reabrir o estreito de Ormuz para retomar o transporte marítimo mundial, disse o porta-voz.

"Concordaram que a reabertura do Estreito de Ormuz é essencial para garantir a estabilidade do mercado energético mundial. Combinaram voltar a falar em breve", acrescentou a mesma fonte.

O primeiro-ministro britânico deverá presidir hoje a uma reunião do comité de emergência Cobra, composto pelos principais ministros, para debater o impacto económico da guerra no Irão.

O Governo britânico salientou que o Reino Unido continua a apoiar as ações defensivas contra o Irão, mas que não será arrastado para a guerra.

Na sexta-feira, o Governo de Starmer informou que autorizou os Estados Unidos a utilizar bases britânicas para operações defensivas específicas neste conflito.

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Tensão entre Washington e Londres prossegue por causa do Irão
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