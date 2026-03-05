Irão: Tráfego aéreo sobe 3,6% na UE em janeiro com receios de queda face à guerra

O tráfego aéreo de passageiros cresceu 3,6% na União Europeia (UE) em janeiro, informou esta quinta-feira, 5, a associação europeia de aeroportos ACI Europe que alertou que o conflito no Médio Oriente está a alterar previsões para 2026.

“Os dados que publicamos hoje seriam normalmente interpretados como uma prova de uma procura resiliente e de perspetivas positivas para os próximos meses, mas o conflito que eclodiu na semana passada no Médio Oriente está a alterar as previsões de tráfego”, afirmou em comunicado o diretor-geral da ACI Europe, Olivier Jankovec.

O Médio Oriente, e em particular o Golfo Pérsico, tornou-se nos últimos 20 anos uma parte importante da conectividade e do volume de tráfego para muitos aeroportos europeus, desde grandes aeroportos regionais até grandes ‘hubs’, assinalou a ACI.

“Não se trata apenas da conectividade direta e do tráfego para o Médio Oriente, mas também da conectividade indireta através dessa região para a Ásia-Pacífico”, precisou Jankovec, acrescentando que, “mesmo que parte da procura turística subjacente pudesse deslocar-se para outros destinos ou para outras rotas diretas ou indiretas para a Ásia-Pacífico, esse tráfego simplesmente não é substituível”.

Quanto aos dados de janeiro, os aeroportos europeus do mercado não pertencente à UE (aumento de 8,8%) superaram os da UE (aumento de 3,6%), com um crescimento médio anual na Europa de 4,6%.

“Como já se tornou uma característica estrutural da nova dinâmica do mercado da aviação após a pandemia covid-19, o crescimento foi impulsionado principalmente pelo tráfego internacional de passageiros (5,5%)”, indicou a ACI Europe em comunicado.

O tráfego de passageiros domésticos também aumentou em janeiro (1,8%), mas continua 8,1% abaixo dos níveis anteriores a 2019.

Dentro do mercado da UE e países associados, os aeroportos com maiores aumentos foram os da Eslováquia (98%), Eslovénia (20,8%), Malta (17,2%), República Checa (13,5 %), Chipre (13,3%), Irlanda (13,8%), Bulgária (12,6%) e Polónia (11,8%).

No extremo oposto, ficaram os Países Baixos (-7,3%), que foram afetados por condições meteorológicas adversas.

Entre os maiores mercados da UE, os aeroportos italianos registaram os maiores avanços (4,1%), seguidos pela Alemanha (3,5%), Espanha (2,6%), França (2,1%) e Reino Unido (2%).

Entretanto, os aeroportos do Montenegro (-1,7%) e do Cazaquistão (+0,1 %) ficaram abaixo do desempenho médio.

O aeroporto de Istambul (6,4%) substituiu o de Londres Heathrow (2,2%) como o mais movimentado da Europa em janeiro, com 6,9 milhões de passageiros (contra 6,5 milhões em Heathrow) e uma média de mais de 220.000 passageiros por dia.

Por sua vez, o avanço de Madrid (3,5%) fez com que superasse o aeroporto Paris Charles de Gaulle (0,7%).