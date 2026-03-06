Irão: Washington autoriza entrega de petróleo russo retido no mar à Índia

Os Estados Unidos autorizaram na quinta-feira, por um mês, a entrega de petróleo russo sob sanções à Índia, numa altura em que o conflito no Médio Oriente afeta diretamente o abastecimento de Nova Deli.

De acordo com um documento publicado pelo Departamento do Tesouro dos EUA, a autorização será válida até ao final do dia 03 de abril de 2026.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, declarou na rede social X que a exceção foi concedida para "permitir que o petróleo continue a abastecer o mercado mundial".

"Esta medida temporária não trará vantagens financeiras significativas ao Governo russo, uma vez que apenas autoriza transações relativas a petróleo já bloqueado no mar", acrescentou.

A venda à Índia "vai aliviar a pressão causada pela tentativa do Irão de sequestrar a energia mundial", acrescentou.

O Departamento do Tesouro também esclareceu que a autorização não se estende ao petróleo proveniente do Irão.

As autoridades dos Estados Unidos, juntamente com a União Europeia e os países do G7, implementaram gradualmente, desde 2022, vários pacotes de sanções contra o setor petrolífero russo, a fim de reduzir a capacidade de Moscovo de financiar a guerra na Ucrânia.

No entanto, a Índia continuou e até aumentou as compras de petróleo bruto russo, vendido abaixo do valor de mercado, tornando-se um dos principais destinos depois da China.