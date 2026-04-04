iRobot refunda-se com capital chinês e cria muralha na proteção de dados

A iRobot, empresa que há mais de duas décadas demonstrou ao mundo como é possível delegar a limpeza do chão a algoritmos, já não é a mesma. Após um conturbado processo de reestruturação financeira (o chamado Chapter 11 da Lei Comercial dos EUA), a tecnológica de Massachusetts emergiu, em fevereiro, com uma nova face: 100% detida pela Picea, gigante industrial de Shenzhen, China.

Se para os mercados este é um movimento de sobrevivência e escala, para os milhões de utilizadores cujas casas estão meticulosamente mapeadas nos servidores da empresa, a questão é outra: quem guarda, afinal, as chaves destas plantas digitais? Em entrevista exclusiva ao DN/ /Dinheiro Vivo, Nicolas Meurger, vice-presidente e diretor-geral da iRobot para a região EMEA (Europa, Médio Oriente e África), explica a estratégia utilizada para salvaguardar esses dados. E rejeita a ideia de “renascimento” da empresa. Prefere falar em “refundação”.

O objetivo é claro: usar o músculo produtor chinês para trazer para o mercado o dobro dos modelos já em 2026, enquanto tenta erguer uma “muralha da China” invertida, que proteja a soberania dos dados dos clientes.

O bunker de dados: iRobot Safe

A grande dúvida que se criou em torno desta aquisição, mal foi anunciada, prendeu-se com a Lei de Inteligência Nacional da China de 2017, que obriga as empresas daquele país a colaborarem com os serviços de informações do Estado. Perante o receio de que Pequim possa ter acesso aos mapas detalhados de milhões de residências ocidentais ou a metadados de utilizadores, a iRobot respondeu com a criação da iRobot Safe Corporation.

“Não há qualquer alteração para os utilizadores europeus ou americanos”, assegura Nicolas Meurger ao DN. “Estabelecemos uma entidade nos EUA que é completamente independente da nova empresa-mãe. Esta entidade irá alojar os dados nos EUA, tal como fazíamos anteriormente. É a nossa ‘torre de controlo’ para a integridade e privacidade dos dados.”