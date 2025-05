Isaac Sidney: "O setor financeiro brasileiro é dos mais inovadores do mundo"

Vai estar com banqueiros portugueses. O que é que vai partilhar com eles?

A ideia é mostrar que o Brasil pode orgulhar-se do seu sistema financeiro robusto, sólido, eficiente, moderno, inovador, bem capitalizado, líquido, bem provisionado, rentável e também com uma grande capacidade de inovação tecnológica. O capital dos bancos brasileiros está acima do mínimo exigido pelas regras de Basileia, com 16% nos rácios de capital ou 15% de rentabilidade, por exemplo. Os níveis de provisão fazem com que o nosso sistema financeiro tenha colchões para eventuais choques externos e internos.