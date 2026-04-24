Italianos do Nobile Group somam investimento de 77 milhões de euros em Portugal

Foi depois da pandemia que o italiano Filippo Macchi decidiu trocar o Brasil, onde residia à época, por Portugal. Em 2020, o empresário fez as malas e atravessou o Atlântico para liderar um negócio de exportação de eucalipto, mas rapidamente percebeu o vasto leque de oportunidades em terras lusas. “Fiquei muito impressionado, na altura, com o impacto do turismo e do comércio na cidade de Lisboa”, conta.

O rápido crescimento da atividade, que ganhou gás no pós-covid, foi o mote que levou o empresário a arriscar na restauração. Nos anos seguintes, abriu dois restaurantes e duas gelatarias artesanais e, em 2024, trouxe a insígnia Sicily by Car para o país. A sede de investimento estendeu-se a outras franjas de negócio, como o lifestyle e o coworking e, mais recentemente, criou o Nobile Group para agregar todas as marcas que gere não só em Portugal, mas também em Itália, Espanha e no Brasil.

O grupo prevê elevar a faturação deste ano para os 15 milhões de euros no país, à boleia de um crescimento de 25% na restauração e de 120% na mobilidade. A carteira de novos projetos em território nacional é musculada e, até 2027, o investimento do italiano por cá irá ascender aos 77 milhões de euros.

A maior fatia é alocada à expansão da empresa de rent-a-car - que conta atualmente com dois balcões em Lisboa e um no Porto - com a abertura de mais três espaços: um segundo na Invicta, e as estreias em Faro e no Funchal. Até ao final do ano a frota da Sicily by Car deverá chegar às 2.500 viaturas.

Outra das novidades é a entrada na hotelaria com a abertura das duas primeiras unidades em 2027. Em Lisboa, o grupo irá inaugurar um pequeno boutique hotel de luxo com cerca de oito quartos na zona do Cais do Sodré, num investimento de seis milhões de euros. Já na Comporta está a ser desenvolvido um turismo rural com 12 unidades de alojamento, orçado em 4,5 milhões de euros.

A aposta neste segmento é feita com passos curtos, admite Macchi, que quer primeiro tirar o pulso ao mercado. “O investimento hoteleiro em Portugal é muito forte neste momento e está muito saturado. A especulação imobiliária é fortíssima e absolutamente desproporcionada. Temos de fazer este tipo de investimentos com muito cuidado e é por isso mesmo que começamos com projetos mais pequenos. Vender oito quartos é diferente de vender 300. Queremos apostar mais nesta área e crescer, mas vamos começar com cuidado”, justifica ao DV.