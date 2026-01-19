Itália e Coreia do Sul reforçam cooperação nos semicondutores e na IA

A Coreia do Sul e a Itália concordaram hoje em reforçar a cooperação em semicondutores e inteligência artificial (IA), numa cimeira realizada em Seul entre o Presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.“Os dois líderes destacaram a importância de fortalecer a cooperação industrial em setores-chave como inteligência artificial (IA), indústria aeroespacial, semicondutores e matérias-primas críticas”, detalhou uma declaração conjunta sobre o encontro, realizado no âmbito da visita oficial de três dias da mandatária europeia ao país asiático.Entre os três memorandos de entendimento (MOU, na sigla em inglês) assinados, destaca-se o de cooperação na indústria de semicondutores, que inclui cooperação empresarial e troca de informações no setor, incluindo campos avançados como IA e reforço das cadeias de abastecimento."Este memorando (de semicondutores) permite-nos potenciar os nossos conhecimentos e as sinergias entre os nossos sistemas industriais. Nesta perspetiva, a investigação científica, o diálogo entre empresas, universidades e centros de investigação, o intercâmbio de investigadores, o desenvolvimento de competências avançadas e a cooperação em todas estas áreas são cruciais", afirmou Meloni após a cimeira.Em matéria de cooperação internacional, as partes reafirmaram o compromisso com a estabilidade regional e a desnuclearização da península coreana."Nas conversações de hoje, a primeira-ministra Meloni e eu concordámos em fortalecer ainda mais as nossas relações bilaterais, de uma forma orientada para o futuro", disse Lee."Além disso, trabalharemos juntos no setor da defesa para alcançar uma cooperação mutuamente benéfica com base nos pontos fortes de cada um", disse o Presidente sul-coreano.Os dois líderes refletiram ainda sobre a situação de segurança na Europa face ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, segundo a chefe do Governo italiano.Em relação às relações bilaterais, Seul e Roma decidiram reforçar o Diálogo Estratégico, um instrumento que é o principal mecanismo bilateral para troca de posições e coordenação em questões regionais e globais, e preparar um plano de ação 2026-2030 para ordenar prioridades e sinergias.Nos domínios da ciência, tecnologia e ensino superior, ambos os países concordaram em aprofundar projetos conjuntos de investigação, mobilidade académica e intercâmbios entre instituições, com o objetivo de acelerar a inovação em áreas de fronteira.Roma e Seul concordaram em intensificar a cooperação para desenvolver cadeias de abastecimento fiáveis de minerais críticos, tanto no âmbito dos respetivos acordos bilaterais como através de iniciativas multilaterais.Também apostaram na consolidação da cooperação em turismo, intercâmbios humanos e grandes eventos desportivos.A visita de Meloni foi a primeira de um líder italiano à Coreia do Sul em 19 anos. A Itália é, além disso, o quarto parceiro comercial de Seul dentro da União Europeia.O encontro insere-se num contexto internacional de reordenação de alianças, que se tem pautado por um aumento das visitas de líderes ocidentais à Ásia, numa estratégia de diversificação de parcerias.Paralelamente à viagem de Meloni, o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, e o chanceler alemão, Friedrich Merz, realizaram visitas à região na semana passada, num momento marcado pela busca de novas parcerias comerciais e tecnológicas em face às medidas comerciais do Presidente norte-americano, Donald Trump..Trump anuncia acordo sobre semicondutores com aliados da Ásia-Pacífico\n