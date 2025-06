IVA zero deverá prolongar-se por mais nove dias em janeiro

"O Governo foi sensível aos nossos argumentos de que não estaríamos em condições de, a 2 de janeiro, ter as nossas operações e pessoas com capacidade para reporem o IVA em mais de sete mil produtos em loja", refere o diretor-geral da APED. Gonçalo Lobo Xavier explica que, na última reunião da comissão de acompanhamento do pacto do IVA zero, na qual estiveram presentes os secretários de Estado da Agricultura, do Comércio e Adjunto do primeiro-ministro, o tema foi abordado e "foram sensíveis aos argumentos apresentados".