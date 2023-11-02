Já se pode pedir no banco a redução da prestação da casa

Os clientes bancários já podem pedir a fixação da prestação do crédito à habitação a partir de hoje, dia 2 de novembro (e até fim de março de 2024), para vigorar durante dois anos e por um valor inferior ao atual..O mecanismo abrange empréstimos a taxa variável contraídos até 15 de março de 2023 e cujo período de amortização seja superior a cinco anos. Após o pedido do cliente, os bancos têm 15 dias para responder, incluindo com simulações da prestação "normal" e da prestação com parte do valor diferido, do montante a pagar mais tarde e do plano de reembolso do montante a diferir..Após receberem esta informação, os clientes têm 30 dias para informarem o banco se querem ou não a fixação da prestação. Os bancos não poderão cobrar comissões ou encargos pela fixação da prestação, "nem condicionar a sua aplicação à contratação de outros produtos ou serviços" pelos clientes, explicita a lei..Durante dois anos, a prestação ficará indexada a 70% da média da Euribor a seis meses do mês anterior ao pedido do cliente. Após esses dois anos, nos quatro anos seguintes, a prestação assume o seu valor "normal" (com o indexante da altura totalmente refletido)..Terminados esses quatro anos, as famílias vão pagar nos anos restantes do empréstimo o valor não pago enquanto beneficiaram da referida redução..Outras situações.Já para contratos de crédito que vençam em menos de seis anos o montante é pago nos últimos dois anos do contrato.O montante diferido pode ser amortizado antecipadamente, sem qualquer comissão ou encargo. E o acesso a este mecanismo também não impede os clientes de amortizarem antecipadamente o crédito (parcial ou totalmente) sem penalizações..O decreto-lei diz ainda que o "montante do capital em dívida, à data da cessação da medida de fixação da prestação, não pode, em resultado da aplicação do presente capítulo, ser superior ao montante do capital em dívida à data de início da fixação da prestação". Ainda assim, segundo disse em setembro à Lusa a associação de defesa do consumidor Deco, o valor total pago pelo empréstimo será ligeiramente agravado para quem aceda ao mecanismo já que o montante não pago será pago mais à frente, nessa altura, irá recair sobre ele a taxa de juro que então estiver em vigor..Mais de 800 mil contratos.Na proposta do Orçamento do Estado para 2024, o Governo prevê que haja 800 mil a 900 mil contratos de crédito à habitação que podem aceder ao mecanismo de fixação da prestação. Esta medida não tem custos para o Estado..No final de 2022, segundo dados do Banco de Portugal, os bancos tinham em carteira cerca de 1,5 milhões de contratos de crédito à habitação (a taxa variável, taxa fixa ou taxa mista). Em julho deste ano, ainda segundo o Banco de Portugal, havia dois milhões de clientes com crédito à habitação..Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), em agosto, a taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação foi de 4,1%, o valor mais elevado desde março de 2009, e a prestação média foi de 379 euros, mais 111 euros do que em agosto de 2022. A parcela relativa a juros representou 57% da prestação média, face a 19% em agosto de 2022.