Japão cai para terceiro maior credor mundial após ser ultrapassado pela China

O Japão passou a ocupar o terceiro lugar enquanto fornecedor mundial de crédito externo, atrás da China, e depois de já ter sido destronado do primeiro lugar pela Alemanha no ano passado.

A queda no ranking anunciada esta terça-feira, 26, pelo ministério japonês das Finanças, acontece apesar dos ativos do país no estrangeiro terem atingido um máximo histórico em 2025.

A posição líquida de investimento internacional do Japão situou-se em 561,75 biliões de ienes (3,02 biliões de euros à taxa de câmbio atual) em 2025, um aumento de 4,4% em relação ao ano anterior.

Trata-se do sétimo ano de aumento contínuo, resultante de um investimento robusto no estrangeiro por parte das empresas japonesas e da subida dos preços das ações.

No entanto, o valor dos ativos japoneses ficou, pela primeira vez, abaixo dos da China, cuja posição líquida de investimento internacional ascendia a 3,4 biliões de euros, de acordo com dados publicados em março pela Administração Estatal de Divisas (SAFE) do gigante asiático.

O Japão ocupou o primeiro lugar mundial no ranking de credores durante mais de três décadas, até que a Alemanha destronou o arquipélago no ano passado. Com uma posição líquida de investimento internacional de 3,7 biliões em 2025, de acordo com dados do banco central alemão, Berlim continua no topo da lista.

O relatório do Ministério das Finanças publicado hoje mostra que os ativos externos brutos do Japão aumentaram 8,49% em 2025, em termos homólogos, atingindo 1.805,63 biliões de ienes (9,7 biliões de euros).

Os passivos externos aumentaram 10,45%, atingindo 1.243,88 biliões de ienes (6,7 biliões de euros).