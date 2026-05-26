Economia

Japão cai para terceiro maior credor mundial após ser ultrapassado pela China

A queda no ranking, liderado pela Alemanha, acontece apesar dos ativos do país no estrangeiro terem atingido um máximo histórico em 2025.
Japão cai para terceiro maior credor mundial após ser ultrapassado pela China
FRANCK ROBICHON
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O Japão passou a ocupar o terceiro lugar enquanto fornecedor mundial de crédito externo, atrás da China, e depois de já ter sido destronado do primeiro lugar pela Alemanha no ano passado.

A queda no ranking anunciada esta terça-feira, 26, pelo ministério japonês das Finanças, acontece apesar dos ativos do país no estrangeiro terem atingido um máximo histórico em 2025.

A posição líquida de investimento internacional do Japão situou-se em 561,75 biliões de ienes (3,02 biliões de euros à taxa de câmbio atual) em 2025, um aumento de 4,4% em relação ao ano anterior.

Trata-se do sétimo ano de aumento contínuo, resultante de um investimento robusto no estrangeiro por parte das empresas japonesas e da subida dos preços das ações.

No entanto, o valor dos ativos japoneses ficou, pela primeira vez, abaixo dos da China, cuja posição líquida de investimento internacional ascendia a 3,4 biliões de euros, de acordo com dados publicados em março pela Administração Estatal de Divisas (SAFE) do gigante asiático.

O Japão ocupou o primeiro lugar mundial no ranking de credores durante mais de três décadas, até que a Alemanha destronou o arquipélago no ano passado. Com uma posição líquida de investimento internacional de 3,7 biliões em 2025, de acordo com dados do banco central alemão, Berlim continua no topo da lista.

O relatório do Ministério das Finanças publicado hoje mostra que os ativos externos brutos do Japão aumentaram 8,49% em 2025, em termos homólogos, atingindo 1.805,63 biliões de ienes (9,7 biliões de euros).

Os passivos externos aumentaram 10,45%, atingindo 1.243,88 biliões de ienes (6,7 biliões de euros).

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