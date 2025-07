Joias portuguesas querem chegar aos 150 milhões exportados em 2025

A pandemia fez mossa em muitos setores e a ourivesaria e joalharia não é exceção, já que o encerramento do comércio e a falta de turistas fez cair as vendas. A retoma de 2022 trouxe boas notícias e, apesar de alguma retração nas vendas do comércio nos últimos meses, a indústria está "potente e em franco crescimento", impulsionada sobretudo pela procura internacional. As exportações estão a crescer 10 a 15%, estima o presidente da AORP, a associação do setor, que espera chegar aos 150 milhões de euros exportados em 2025.