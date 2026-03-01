Jor-El tinha razão: armazenamento em vidro promete salvar a memória da civilização

Em 1978, o público mundial ficou maravilhado com a visão cinematográfica da Fortaleza da Solidão, a representação na Terra de uma civilização extraterrestre perdida. No filme Super-Homem — realizado por Richard Donner e com design de produção do lendário John Barry (o mesmo de Star Wars) — o cientista Jor-El enviava o seu filho, Kal-El (o futuro Super-Homem), para a Terra acompanhado por cristais translúcidos que continham todo o conhecimento de Krypton, o seu planeta natal.

O que na altura era um artifício poético da ficção científica inspirou, quase meio século depois, a criação da resposta mais viável para um dos maiores desafios da nossa era: como guardar a explosão de dados da Humanidade sem destruir os recursos do planeta. E como não perder grande parte da miríade de informação que, diariamente, a Humanidade produz, mas que, afinal, é extraordinariamente efémera.

O fim da “Idade das Trevas Digital”

Vivemos hoje em dia num paradoxo de dados. Geramos mais informação do que nunca - estima-se que em 2028 produziremos 394 triliões de zettabytes anualmente (394 triliões de gigabytes, ou esse número seguido de 21 zeros, em bytes) —, mas os nossos suportes de armazenamento atuais são surpreendentemente frágeis. Ao contrário do papel ou do papiro, que sobrevivem séculos, a memória digital moderna apaga-se com facilidade. Alguma, basta faltar a luz…

Mesmo os discos rígidos (HDD) têm uma vida útil média de apenas três a cinco anos sob uso constante. As fitas magnéticas utilizadas nos chamados “arquivos profundos” exigem substituição a cada 15 ou 20 anos, para evitar o “bit rot” (a corrupção silenciosa dos dados). Sem energia e migração constante, a nossa história digital desaparece. É este risco de uma “Idade das Trevas Digital” que a tecnologia de vidro pretende erradicar.

Além da preservação histórica, existe uma urgência ambiental em encontrar soluções mais eficientes para guardar dados. Os data centres atuais são responsáveis por cerca de 1,5% da eletricidade gasta no mundo, valor que poderá duplicar até 2030 devido à expansão da IA. Cerca de 80% dessa energia é consumida a manter os chamados “dados frios” — arquivos raramente consultados, mas que precisam de refrigeração constante.

“A eficiência energética precisa de ser tratada como sendo igualmente importante [ao desempenho]”, disse Tania Malik, professora na Universidade Tecnológica de Dublin, à BBC Future. Para a especialista, a solução não passa apenas pelo hardware, mas pela nossa atitude: “Parte da solução é sermos mais criteriosos sobre o que escolhemos guardar.”

Guardar dados em “5D”: “Parecia desafiar as leis da física”

Afinal, como é possível guardar bits em pedaços físicos de vidro? A resposta reside em lasers de femtossundo. Estes dispositivos emitem impulsos de luz tão curtos que duram apenas um quadrilionésimo de segundo, alterando a estrutura molecular do material sem o estilhaçar.

Peter Kazansky, professor na Universidade de Southampton, descreveu à BBC o momento da descoberta: “Vimos a luz espalhar-se de uma forma que parecia desafiar as leis da física. Esta foi a primeira prova de que podíamos usar a luz para ‘imprimir’ padrões complexos dentro de materiais transparentes.”

A inovação reside no armazenamento 5D, algo que já era procurado há algum tempo - tanto que até entrou no argumento do último filme da saga Missão Impossível, The Final Reckoning, de Christopher McQuarrie. A película com Tom Cruise é de 2025, nem tem um ano portanto, e quando a tecnologia surge em cena surpreende toda a gente porque, dizem-nos, pensava-se que seria “algo ainda teórico”.