Jorge Rebelo de Almeida: "Alcochete é a única verdadeira alternativa à Portela, Montijo não é solução"

"A Portela precisa de ter uma alternativa porque pode acontecer um dia acordarmos e sair uma legislação comunitária que diz que os aeroportos têm de estar longe do centro da cidade por razões de segurança e de poluição -sonora ou atmosférica. Por isso, a solução de Alcochete é a única verdadeira alternativa à Portela. O Montijo nunca foi solução", afiança Jorge Rebelo de Almeida ao Dinheiro Vivo..O presidente da Vila Galé aplaude a recomendação da comissão técnica independente (CTI), apresentada esta semana, que aponta a solução dual Campo de Tiro de Alcochete+Portela como a melhor opção estratégica para expansão da capacidade aeroportuária da região de Lisboa.."Parece-me uma solução boa. É uma solução que parece fundamentada e equilibrada. É apostar nela para a implementar o mais rapidamente possível e não perdermos mais tempo em discussões de gente que nem sequer estuda muito as coisas e que adora dar palpites", refere..O representante do segundo maior grupo hoteleiro do país garante que "a prioridade das prioridades é acelerar a primeira etapa de Alcochete". "Na minha opinião, que sei um bocadinho de obras, é possível a primeira etapa ser construída mais rápido. Alcochete chegou a ter vários estudos e pode conseguir-se antecipar fazendo de forma faseada", aponta.."Poderíamos fazer as obras da Portela na primeira etapa, tentar esticar a duração da Portela e fazer uma solução expansiva que pode começar por ser relativamente pequena em Alcochete, para receber as low-cost. Pode ir crescendo, como o terminal 2 da Portela, em função das necessidades até ser uma alternativa à Portela", prossegue..Jorge Rebelo de Almeida considera que as obras no aeroporto Humberto Delgado são "urgentes" e é imperativo que avancem "imediatamente".."Entendendo que devamos esticar a Portela até ao máximo, é uma grande mais-valia, é um aeroporto bonito, não é excessivamente grande, tem uma localização ótima para permitir que as pessoas venham fazer fins de semana e short breaks, a acessibilidade é boa bem como proximidade à vida da cidade. É fundamental avançar com as obras porque a Portela pode durar mais uns anos e tem mesmo que durar porque a solução de Alcochete é sempre demorada", conclui..Já as principais associações do turismo, como a AHP, a APAVT e a CTP, criticam a recomendação da CTI, acusando o grupo de trabalho liderado por Rosário Partidário de não ter apresentado uma solução de curto prazo.