Jorge Rebelo de Almeida: “Já sentimos o impacto da guerra. Estamos a engolir custos e a apertar o cinto, mas não aumentaremos preços”

A Vila Galé está já a sentir os efeitos do conflito no Médio Oriente, com os custos operacionais a dispararem devido à subida dos preços da energia. “Todas as coisas que nos chegam e de que precisamos estão dependentes ou do transporte aéreo ou terrestre e, com a subida do petróleo, tudo fica mais caro. Já estamos a ser impactados, no imediato, por este aumento dos custos”, explica ao DN/DV o presidente da segunda maior cadeia hoteleira portuguesa.

Embora a fatura a pagar aos fornecedores esteja mais pesada, Jorge Rebelo de Almeida assegura que o grupo irá absorver os aumentos, não refletindo essa pressão nos preços. “Vamos engolir os custos, temos alguma flexibilidade para apertar o cinto. Estamos a controlar algumas coisas, de forma a gastarmos menos, e a gerir o negócio com encargos mais elevados. Não podemos é tirar nada ao cliente e só mesmo no limite é que se poderá aumentar preços”, diz.

O empresário recorda que o grupo, fundado há quatro décadas - e que conta atualmente com um portefólio de 52 hotéis (34 em Portugal, 13 no Brasil, quatro em Cuba e um Espanha) - já enfrentou outras crises e garante que, em nenhuma, optou por incrementar os valores praticados. A gestão rigorosa da atividade e a ginástica financeira terão, contudo, repercussões nas contas finais do ano.

Depois de ter apresentado resultados recorde em 2025, com as receitas a avançarem 15% para os 321,5 milhões de euros, Rebelo de Almeida refreia as expectativas para os próximos meses. “Não fosse este fenómeno da guerra, a nossa previsão para este ano seria de um ligeiro crescimento. No Brasil continuamos a esperar um crescimento maior, mas em Portugal temos muitos hotéis em construção e não será possível evoluir como prevíamos”, assume.

Apesar dos desafios, o presidente da Vila Galé refere que a procura se mantém estável com as reservas “num bom nível”. Por outro lado, nota, há uma janela de oportunidade para Portugal que poderá beneficiar com o desvio dos fluxos turísticos na região do Médio Oriente.

“A guerra é má e detesto dizer que é com a guerra que vamos melhorar este ano. Mas existirá uma fuga inevitável de mercados fortes, como a Tunísia, a Turquia e o Egipto para zonas mais seguras. E isso beneficia-nos. Haverá uma natural tendência para se registar uma maior procura por Portugal e Espanha, que estão na ponta da Europa e afastados do conflito”, nota.