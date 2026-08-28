José Eduardo Moreira é o novo Chief Operating Officer da TAP

A TAP Air Portugal anunciou esta sexta-feira que, por decisão de cooptação do Conselho de Administração, José Eduardo Moreira assume as funções de novo Chief Operating Officer (COO) da companhia aérea, sucedendo a Mário Chaves após a renúncia deste ao cargo.

De acordo com comunicado da transportadora, José Eduardo Moreira ingressou na empresa em 1998 e ocupava, até ao momento, a posição de General Manager de Manutenção e Engenharia. Ao longo da sua carreira na TAP, exerceu ainda funções de engenharia nas áreas de Manutenção de Motores e nos departamentos de Engenharia e Aeronavegabilidade.

Mário Chaves integrava o Conselho de Administração da TAP desde 2023 enquanto responsável operacional. O comunicado sublinha que, durante o seu mandato, o gestor "liderou as operações da companhia aérea, ajudando a alcançar novos e mais elevados níveis de eficiência, reconhecidos quer a nível interno quer externo".

Destino internacional motiva saída de Mário Chaves

A renúncia de Mário Chaves acontece porque este ruma à companhia aérea estatal do Azerbaijão, a AZAL (Azerbaijan Airlines).

O gestor e piloto de carreira era considerado um dos elementos centrais da equipa liderada pelo presidente executivo Luís Rodrigues, tendo a sua transição para o operador azeri sido planeada para entrar em vigor no final do mês de agosto.