JTI reforça investimento no mercado do tabaco aquecido em Portugal com a chegada do novo Ploom Aura

O mercado do tabaco aquecido em Portugal ganha um novo concorrente, com a chegada da nova geração do dispositivo Ploom, da Japan Tobacco International (JTI). O Ploom Aura reforça a aposta da multinacional japonesa num segmento que já representa cerca de 20% do mercado nacional de tabaco.

Segundo comunicado da marca, "Portugal está entre os primeiros países a receber o novo equipamento, depois de mercados como Japão, Suíça, Alemanha, Itália" ou Espanha. Para a JTI, que é o segundo maior operador no setor do tabaco em Portugal – atrás da Tabaqueira, filial da Philipp Morris International -, o país "assume um papel estratégico no crescimento da categoria do tabaco aquecido", a estrela em ascensão na indústria.

O Ploom chegou inicialmente a Lisboa, em 2023, e foi depois alargado a todo o território. Desde então, foram vendidos mais de 100 mil dispositivos em Portugal. Só em 2025 concentraram-se mais de 40% dessas vendas, num contexto em que o volume de sticks compatíveis cresceu 23% face ao ano anterior.

“Portugal posicionou-se como um mercado-chave para a categoria de tabaco aquecido. A evolução positiva do Ploom e o interesse dos consumidores adultos por alternativas sem combustão permitem-nos introduzir um dispositivo mais avançado e preciso”, afirma Lucas Chazarreta, country manager da JTI Portugal.

A chegada do Ploom Aura integra um plano global de investimento da JTI nos chamados produtos de risco reduzido (uma denominação muito contestada pela ciência e organizações de saúde). Entre 2022 e 2024, a empresa investiu cerca de 1,62 mil milhões de euros no desenvolvimento de dispositivos sem combustão. E para o período entre 2025 e 2027 anunciou um investimento adicional de 3,5 mil milhões de euros, com foco no tabaco aquecido.

O novo modelo Ploom Aura utiliza um sistema que aquece o tabaco sem combustão e incorpora a tecnologia Smart Heatflow, concebida para manter uma temperatura constante durante a utilização. O design é compacto e permite a personalização através de capas intercambiáveis.

O Ploom Aura foi lançado em maio de 2025 no Japão, o maior mercado mundial de tabaco aquecido, onde os “produtos de risco reduzido” já representam praticamente metade da indústria.

Receitas globais dos "produtos de risco reduzido" crescem 23,9%

O lançamento do Ploom Aura surge num momento de forte crescimento do negócio global de "produtos de risco reduzido" da JTI. Em 2025, a multinacional registou um aumento homólogo de 28% neste segmento, impulsionado por uma subida de 38,6% no volume do Ploom, em grande parte devido ao desempenho do Aura no Japão, onde a quota da empresa no tabaco aquecido atingiu 16,4%. No mesmo período, as receitas líquidas do grupo cresceram 14,6%, com as receitas associadas a "produtos de risco reduzido" a avançarem 23,9%