Juro médio de novos depósitos a prazo sobe em setembro para máximos desde 2013

O juro médio dos novos depósitos a prazo de particulares aumentou de 1,92% em agosto para 2,29% em setembro, o valor mais alto desde abril de 2013, mas abaixo da média da zona euro, segundo o BdP.."Apesar de, em Portugal, a taxa de juro média dos novos depósitos ter aumentado, esta continuou a ser a quinta mais baixa da área do euro e inferior à média deste conjunto de países (3,08%)", avança esta quinta-feira o Banco de Portugal (BdP)..Segundo os dados divulgados pelo banco central, em setembro, o montante de novas operações de depósitos a prazo de particulares totalizou 7 855 milhões de euros, mais 309 milhões do que no mês anterior.."A desagregação por prazo mostra que, em setembro, a remuneração média mais elevada se registou nos novos depósitos com prazo até 1 ano: 2,31% (1,89% em agosto)", detalha..Já os novos depósitos com prazo de um a dois anos apresentaram uma remuneração média de 2,03% (2,11% em agosto), enquanto os novos depósitos com prazo acima de dois anos foram remunerados, em média, a 2,10% (2,08% em agosto)..No que respeita às empresas, em setembro, a remuneração média dos novos depósitos a prazo foi de 3,08%, o que corresponde a um aumento de 0,15 pontos percentuais relativamente ao mês anterior..As novas operações de depósitos somaram 7.267 milhões de euros, mais 934 milhões do que em agosto, 99,3% dos quais foram aplicados em depósitos a prazo até um ano..No que se refere às novas operações de empréstimos aos particulares, totalizaram 2.504 milhões de euros em setembro, mais 165 milhões do que em agosto, com aumentos nas finalidades de habitação e de outros fins de 141 e 39 milhões de euros, respetivamente..Nos empréstimos para consumo, registou-se um decréscimo de 15 milhões de euros..A taxa de juro média dos novos empréstimos à habitação "aumentou ligeiramente, de 4,23% em agosto para 4,26% em setembro", e a taxa de juro média dos novos empréstimos para consumo também subiu, de 8,93% para 8,98%..Pelo contrário, a taxa de juro média dos novos empréstimos para outros fins diminuiu, de 5,52% para 5,35%..Analisando o período entre dezembro de 2021 e setembro de 2023, o BdP refere que a taxa de juro média das novas operações de empréstimos aos particulares aumentou 2,93 pontos percentuais.."Este aumento foi mais expressivo nos terceiro e quarto trimestres de 2022 (0,61 e 0,67 pontos percentuais, respetivamente) e tem vindo a desacelerar desde então", precisa. No terceiro trimestre de 2023, a taxa de juro média dos novos empréstimos não se alterou..Quanto à taxa de juro média dos novos depósitos a prazo de particulares, acumulou um aumento inferior ao dos empréstimos entre dezembro de 2021 e setembro de 2023, de 2,25 pontos percentuais.."No entanto -- nota o BdP - o crescimento desta taxa tem vindo a acentuar-se, atingindo 0,68 e 0,71 pontos percentuais, respetivamente, nos segundo e terceiro trimestres de 2023"..Quanto aos novos empréstimos concedidos pelos bancos às empresas, somaram 1.608 milhões de euros em setembro, menos 406 milhões do que no mês anterior..A taxa de juro média dos novos empréstimos às empresas diminuiu de 5,91% em agosto para 5,81% em setembro, com decréscimos quer nos empréstimos até um milhão de euros (de 5,98% para 5,97%), quer nos empréstimos acima de um milhão de euros (de 5,86% para 5,62%).