DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Dinheiro Vivo

Juros da dívida de Portugal descem a dois, a cinco e a 10 anos

Rendimento no prazo mais longo estava acima dos 3%.
Publicado a

Os juros da dívida portuguesa estavam esta quinta-feira a descer a dois, a cinco e a 10 anos, face a quarta-feira, com o rendimento no prazo mais longo acima dos 3%.

Pelas 09h06 (hora de Lisboa), os juros a 10 anos desciam para 3,199%, contra 3,237% de quarta-feira.

No prazo a cinco anos, os juros desciam para 2,933% relativamente aos 2,972% registados na quarta-feira.

Já a dois anos, os juros também desciam, mas para 2,938% face aos 2,988% de quarta-feira.

2 anos...5 anos...10 anos

Portugal

31/08.......2,938...2,933....3,199

30/08...... 2,988...2,972....3,237

Grécia

31/08.......3,389...3,198.....3,526

30/08.......3,422...3,233....3,556

Irlanda

31/08.......3,164...2,835.....2,904

30/08.......3,185...2,871.....2,933

Itália

31/08.......3,681...3,732.....4,162

30/08.......3,720...3,770.....4,190

Espanha

31/08.......3,389...3,198....3,526

30/08.......3,422...3,233....3,556

Fonte: Bloomberg Valores de 'bid' (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt