Juros da dívida de Portugal descem a dois, a cinco e a 10 anos

Os juros da dívida portuguesa estavam esta quinta-feira a descer a dois, a cinco e a 10 anos, face a quarta-feira, com o rendimento no prazo mais longo acima dos 3%..Pelas 09h06 (hora de Lisboa), os juros a 10 anos desciam para 3,199%, contra 3,237% de quarta-feira..No prazo a cinco anos, os juros desciam para 2,933% relativamente aos 2,972% registados na quarta-feira..Já a dois anos, os juros também desciam, mas para 2,938% face aos 2,988% de quarta-feira..2 anos...5 anos...10 anos.Portugal.31/08.......2,938...2,933....3,199.30/08...... 2,988...2,972....3,237.Grécia.31/08.......3,389...3,198.....3,526.30/08.......3,422...3,233....3,556.Irlanda.31/08.......3,164...2,835.....2,904.30/08.......3,185...2,871.....2,933.Itália.31/08.......3,681...3,732.....4,162.30/08.......3,720...3,770.....4,190.Espanha.31/08.......3,389...3,198....3,526.30/08.......3,422...3,233....3,556.Fonte: Bloomberg Valores de 'bid' (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.