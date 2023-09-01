DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Dinheiro Vivo

Juros da dívida de Portugal descem a dois anos e sobem a cinco e a 10 anos

Rendimento no prazo mais longo encontra-se acima dos 3%.
Publicado a

Os juros da dívida portuguesa estavam esta sexta-feira a descer a dois anos e a subir a cinco e a 10 anos, face a quinta-feira, com o rendimento no prazo mais longo acima dos 3%.

Pelas 08h35 (hora de Lisboa), os juros a 10 anos subiam para 3,182%, contra 3,171% de quinta-feira.

No prazo a cinco anos, os juros subiam para 2,881% relativamente aos 2,870% registados na quinta-feira.

Já a dois anos, os juros desciam para 2,924% face aos 2,927% de quinta-feira.

2 anos...5 anos...10 anos

Portugal

01/09.......2,924...2,881....3,182

31/08...... 2,927...2,870....3,171

Grécia

01/09.......3,263...3,383.....3,733

31/08.......3,277...3,409....3,765

Irlanda

01/09.......3,096...2,782.....2,858

31/08.......3,063...2,775.....2,837

Itália

01/09.......3,681...3,732.....4,162

31/08.......3,720...3,770.....4,190

Espanha

01/09.......3,335...3,153....3,498

31/08.......3,331...3,146....3,479

Fonte: Bloomberg Valores de 'bid' (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt