Juros da dívida de Portugal descem a dois anos e sobem a cinco e a 10 anos

Os juros da dívida portuguesa estavam esta sexta-feira a descer a dois anos e a subir a cinco e a 10 anos, face a quinta-feira, com o rendimento no prazo mais longo acima dos 3%..Pelas 08h35 (hora de Lisboa), os juros a 10 anos subiam para 3,182%, contra 3,171% de quinta-feira..No prazo a cinco anos, os juros subiam para 2,881% relativamente aos 2,870% registados na quinta-feira..Já a dois anos, os juros desciam para 2,924% face aos 2,927% de quinta-feira..2 anos...5 anos...10 anos.Portugal.01/09.......2,924...2,881....3,182.31/08...... 2,927...2,870....3,171.Grécia.01/09.......3,263...3,383.....3,733.31/08.......3,277...3,409....3,765.Irlanda.01/09.......3,096...2,782.....2,858.31/08.......3,063...2,775.....2,837.Itália.01/09.......3,681...3,732.....4,162.31/08.......3,720...3,770.....4,190.Espanha.01/09.......3,335...3,153....3,498.31/08.......3,331...3,146....3,479.Fonte: Bloomberg Valores de 'bid' (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.