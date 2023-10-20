Juros da dívida de Portugal descem a dois e cinco anos e sobem a 10 anos

Os juros da dívida portuguesa estavam esta sexta-feira a descer a dois e a cinco anos e a subir a 10 anos face a quinta-feira, acima de 3% nos três prazos, alinhados com os de Itália..Às 08:50 em Lisboa, os juros a 10 anos avançavam para 3,634%, contra 3,618% na quinta-feira..Os juros a cinco anos baixavam para 3,236%, contra 3,255%..No mesmo sentido, os juros a dois anos caíam para 3,171%, contra 3,233% na sessão anterior..Os juros de Espanha, Grécia e Irlanda desciam em todos os prazos..Juros da dívida soberana em Portugal, Grécia, Irlanda, Itália e Espanha às 08:50:.2 anos..5 anos..10 anos.Portugal.20/10.......3,171...3,236.....3,634.19/10.......3,233...3,255.....3,618.Grécia.20/10.......3,501...3,862.....4,373.19/10.......3,507...3,875.....4,398.Irlanda.20/10.......3,297...3,162.....3,351.19/10.......3,333...3,186.....3,357.Itália.20/10.......4,076...4,308.....4,947.19/10.......4,098...4,322.....4,942.Espanha.20/10.......3,611....3,646.....4,034.19/10.......3,646....3,660.....4,035.Fonte: Bloomberg Valores de 'bid' (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.