Juros da dívida de Portugal descem a dois e cinco anos e sobem a 10 anos

Já os juros de Espanha, Grécia e Irlanda desciam esta sexta-feira em todos os prazos.
Os juros da dívida portuguesa estavam esta sexta-feira a descer a dois e a cinco anos e a subir a 10 anos face a quinta-feira, acima de 3% nos três prazos, alinhados com os de Itália.

Às 08:50 em Lisboa, os juros a 10 anos avançavam para 3,634%, contra 3,618% na quinta-feira.

Os juros a cinco anos baixavam para 3,236%, contra 3,255%.

No mesmo sentido, os juros a dois anos caíam para 3,171%, contra 3,233% na sessão anterior.

Os juros de Espanha, Grécia e Irlanda desciam em todos os prazos.

Juros da dívida soberana em Portugal, Grécia, Irlanda, Itália e Espanha às 08:50:

2 anos..5 anos..10 anos

Portugal

20/10.......3,171...3,236.....3,634

19/10.......3,233...3,255.....3,618

Grécia

20/10.......3,501...3,862.....4,373

19/10.......3,507...3,875.....4,398

Irlanda

20/10.......3,297...3,162.....3,351

19/10.......3,333...3,186.....3,357

Itália

20/10.......4,076...4,308.....4,947

19/10.......4,098...4,322.....4,942

Espanha

20/10.......3,611....3,646.....4,034

19/10.......3,646....3,660.....4,035

Fonte: Bloomberg Valores de 'bid' (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.

