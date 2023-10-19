DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Juros da dívida de Portugal sobem a dois, cinco e 10 anos

Juros da dívida portuguesa alinhados com os de Espanha, Grécia e Itália.
Os juros da dívida portuguesa estavam esta quinta-feira a subir a dois, a cinco e a 10 anos face a quarta-feira, acima de 3% nos três prazos, alinhados com os de Espanha, Grécia e Itália.

Às 08:35 em Lisboa, os juros a 10 anos avançavam para 3,665%, contra 3,650% na quarta-feira.

Os juros a cinco anos também subiam, para 3,291%, contra 3,274%.

No mesmo sentido, os juros a dois anos avançavam, para 3,264%, contra 3,242% na sessão anterior.

Os juros da Irlanda desciam a dois anos e subiam a cinco e a 10 anos.

Juros da dívida soberana em Portugal, Grécia, Irlanda, Itália e Espanha às 08:35:

2 anos..5 anos....10 anos

Portugal

19/10.......3,264...3,291.....3,665

18/10.......3,242...3,274.....3,650

Grécia

19/10.......3,532...3,904.....4,434

18/10.......3,527...3,877.....4,405

Irlanda

19/10.......3,336...3,202.....3,387

18/10.......3,347...3,184.....3,358

Itália

19/10.......4,144...4,368.....5,007

18/10.......4,132...4,351.....4,979

Espanha

19/10.......3,676....3,703.....4,078

18/10.......3,664....3,683.....4,054

Fonte: Bloomberg Valores de 'bid' (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.

