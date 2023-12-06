Juros da dívida portuguesa descem a cinco e a 10 anos para mínimos do primeiro trimestre

Os juros da dívida portuguesa estavam, esta quarta-feira, a subir a dois anos, mas a descer a cinco e a 10 face a terça-feira, atingindo, nestes últimos dois prazos, mínimos desde março e janeiro deste ano, respetivamente..Às 08.20 horas em Lisboa, os juros a 10 anos baixavam para 2,889%, um mínimo desde meados de junho, contra 3,931% na terça-feira..No mesmo sentido, os juros a cinco anos recuavam, para 2,549%, um mínimo desde o meio de março, contra 2,554% na véspera..Em sentido inverso, os juros a dois anos subiam para 2,661%, contra 2,646% na sessão anterior..A mesma tendência de variações diárias face à véspera nestes três prazos era registada, também, na Grécia e na Irlanda, enquanto as dívidas de Itália e Espanha recuavam a dois, cinco e a 10 anos..Juros da dívida soberana em Portugal, Grécia, Irlanda, Itália e Espanha às 08:20:.2 anos...5 anos...10 anos.Portugal.06/12.......2,661...2,549.....2,889.05/12.......2,646...2,554.....2,931.Grécia.06/12.......3,002...2,872.....3,381.05/12.......2,902...2,916.....3,478.Irlanda.06/12.......2,940...2,439.....2,558.05/12.......2,922...2,467.....2,645.Itália.06/12.......3,159...3,367.....3,961.05/12.......3,181...3,411.....4,036.Espanha.06/12.......3,052....2,885.....3,236.05/12.......3,085....2,909.....3,285.Fonte: Bloomberg Valores de 'bid' (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.