Juros da dívida sobem a dois, cinco e 10 anos

Os juros da dívida portuguesa subiam esta quarta-feira a dois, a cinco e a 10 anos, face a terça-feira..Cerca das 08h20 (hora de Lisboa), os juros a dois anos avançavam para 3,105%, contra 3,052% na terça-feira..Já o prazo a cinco anos registava uma subida de 0,060 pontos face à véspera, para 3,063%..A 10 anos, os juros da dívida apresentavam um crescimento de 0,073 pontos em relação a terça-feira..Grécia, Irlanda e Espanha registavam subidas nos juros das respetivas dívidas a dois, cinco e 10 anos. Com uma evolução semelhante estava Itália, embora os juros a dois anos da sua dívida tenham recuado face a terça-feira..2 anos...5 anos...10 anos.Portugal.06/09.......3,105...3,063...3,378.05/09.......3,052...3,003...3,305.Grécia.06/09.......3,461...3,580.....3,953.05/09.......3,457...3,572.....3,929.Irlanda.06/09.......3,239...2,941.....3,040.05/09.......3,183...2,880.....2,964.Itália.06/09.......3,730...3,855.....4,365.05/09.......3,734...3,826.....4,301.Espanha.06/09.......3,481...3,311....3,686.05/09.......3,437...3,261....3,618.Fonte: Bloomberg Valores de 'bid' (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.