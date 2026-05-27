Juros da dívida de Portugal descem a dois, a cinco e a 10 anos

Os juros da dívida portuguesa desciam hoje a dois, a cinco e a 10 anos face a terça-feira, alinhados com os de Espanha, Grécia, Itália e Alemanha.

Cerca das 09:15 em Lisboa, os juros a 10 anos caíam para 3,316%, contra 3,344% na terça-feira.

Os juros a cinco anos também cediam, para 2,798%, contra 2,830%.

No mesmo sentido, os juros a dois anos recuavam, para 2,549%, contra 2,583% na terça-feira.

Os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, desciam para 2,960%, depois de terem terminado em 2,978% na terça-feira.

Juros da dívida soberana em Portugal, Espanha, Grécia e Itália às 09:15:

2 anos...5 anos...10 anos

Portugal

27/05.......2,549...2,798.....3,316

26/05.......2,583...2,830.....3,344

Espanha

27/05.......2,614...2,855.....3,370

26/05.......2,643...2,885.....3,399

Grécia

27/05.......2,641...3,003.....3,608

26/05.......2,667...3,032.....3,640

Itália

27/05.......2,705...3,060.....3,669

26/05.......2,738...3,095.....3,700

Fonte: Bloomberg Valores de 'bid' (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.