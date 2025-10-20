Juros da dívida de Portugal descem a dois anos e sobem a cinco e a 10 anos

Os juros da dívida portuguesa desciam hoje a dois anos e subiam a cinco e a 10 anos em relação a sexta-feira, enquanto os de Espanha, Grécia, Irlanda e Itália avançavam em todos os prazos.Às 08:30 em Lisboa, os juros a 10 anos avançavam para 2,959%, contra 2,956% na sexta-feira.Os juros a cinco anos também subiam, para 2,287%, contra 2,284%.Em sentido contrário, os juros a dois anos baixavam para 1,884%, contra 1,888%.Os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, subiam para 2,586%, contra 2,580%, bem como os de França, para 3,374%, contra 3,360% na sexta-feira e o máximo de 3,600% em 25 de setembro. Juros da dívida soberana em Portugal, Espanha, Grécia, Irlanda e Itália às 08:30: 2 anos...5 anos...10 anos Portugal20/10.......1,884...2,287.....2,95917/10.......1,888...2,284.....2,956 Espanha20/10.......2,005...2,460.....3,11117/10.......1,993...2,455.....3,106 Grécia20/10.......1,831...2,461.....3,23417/10.......1,830...2,459.....3,227 Irlanda20/10.......1,933...2,270.....2,82317/10.......1,921...2,263.....2,813 Itália20/10.......2,127...2,641.....3,38017/10.......2,122...2,638.....3,377 Fonte: Bloomberg Valores de 'bid' (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão. .Taxa de juro no crédito à habitação recua para 3,228% em setembro.Juros dos depósitos a prazo recuam em agosto pelo 20.º mês consecutivo