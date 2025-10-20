DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Economia

Juros da dívida de Portugal descem a dois anos e sobem a cinco e a 10 anos

Os juros da dívida dos países do sul da Europa estão em alta em todos os prazos, exceção feita a Portugal.
D.R.
Publicado a

Os juros da dívida portuguesa desciam hoje a dois anos e subiam a cinco e a 10 anos em relação a sexta-feira, enquanto os de Espanha, Grécia, Irlanda e Itália avançavam em todos os prazos.

Às 08:30 em Lisboa, os juros a 10 anos avançavam para 2,959%, contra 2,956% na sexta-feira.

Os juros a cinco anos também subiam, para 2,287%, contra 2,284%.

Em sentido contrário, os juros a dois anos baixavam para 1,884%, contra 1,888%.

Os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, subiam para 2,586%, contra 2,580%, bem como os de França, para 3,374%, contra 3,360% na sexta-feira e o máximo de 3,600% em 25 de setembro.

Juros da dívida soberana em Portugal, Espanha, Grécia, Irlanda e Itália às 08:30:

2 anos...5 anos...10 anos

Portugal

20/10.......1,884...2,287.....2,959

17/10.......1,888...2,284.....2,956

Espanha

20/10.......2,005...2,460.....3,111

17/10.......1,993...2,455.....3,106

Grécia

20/10.......1,831...2,461.....3,234

17/10.......1,830...2,459.....3,227

Irlanda

20/10.......1,933...2,270.....2,823

17/10.......1,921...2,263.....2,813

Itália

20/10.......2,127...2,641.....3,380

17/10.......2,122...2,638.....3,377

Fonte: Bloomberg Valores de 'bid' (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.

