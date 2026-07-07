Juros da dívida de Portugal sobem a dois, a cinco e a 10 anos

Os juros da dívida portuguesa subiam esta terça-feira, 7 de julho, a dois, a cinco e a 10 anos face à véspera, em linha com o verificado em Espanha, Grécia e Itália.

Cerca das 08:20 em Lisboa, os juros a 10 anos avançavam para 3,347%, contra 3,296% na véspera. Já os juros a cinco anos subiam para 2,838%, contra 2,792% na sessão anterior.

No mesmo sentido, os juros a dois anos escalavam 0,041 pontos, para 2,540%, contra 2,499%. Os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, avançavam para 2,976%, depois de negociarem em 2,924% à mesma hora de segunda-feira.

Juros da dívida soberana em Portugal, Espanha, Grécia e Itália pelas 08:20:

2 anos...5 anos...10 anos

Portugal

07/07.......2,540...2,838.....3,347

06/07.......2,499...2,792.....3,296

Espanha

07/07.......2,624...2,882.....3,455

06/07.......2,583...2,838.....3,407

Grécia

07/07.......2,602...2,995.....3,640

06/07.......2,567...2,952.....3,592

Itália

07/07.......2,735...3,132.....3,750

06/07.......2,705...3,083.....3,694

Fonte: Bloomberg Valores de 'bid' (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.