Juros da dívida de Portugal sobem a dois, a cinco e a dez anos

Os juros da dívida portuguesa subiam esta quinta-feira, 8, a dois, a cinco e a dez anos em relação a quarta-feira, alinhados com os de Espanha, Grécia, Irlanda e Itália.Pelas 8h15 em Lisboa, os juros a 10 anos avançavam para 3,123%, contra 3,109% na quarta-feira.Os juros a cinco anos também subiam, para 2,460%, contra 2,443% na véspera.No mesmo sentido, os juros a dois anos aumentavam para 2,052%, contra 2,018% na sessão anterior.Os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, também subiam, para 2,862%, contra 2,817% na quarta-feira..Juros da dívida de Portugal sobem a dois, a cinco e a 10 anos