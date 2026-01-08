DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Juros da dívida de Portugal sobem a dois, a cinco e a dez anos

Os juros da dívida portuguesa subiam esta quinta-feira, 8, a dois, a cinco e a dez anos em relação a quarta-feira, alinhados com os de Espanha, Grécia, Irlanda e Itália.

Pelas 8h15 em Lisboa, os juros a 10 anos avançavam para 3,123%, contra 3,109% na quarta-feira.

Os juros a cinco anos também subiam, para 2,460%, contra 2,443% na véspera.

No mesmo sentido, os juros a dois anos aumentavam para 2,052%, contra 2,018% na sessão anterior.

Os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, também subiam, para 2,862%, contra 2,817% na quarta-feira.

