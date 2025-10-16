Juros da dívida de Portugal sobem a dois anos e descem a cinco e a 10

Os juros da dívida portuguesa subiam hoje a dois anos e desciam a cinco e 10 anos, em linha com as variações nos de Espanha, Grécia e Irlanda.Pelas 08:20 em Lisboa, a 10 anos baixavam para 2,954%, contra 2,962% na quarta-feira.Ao mesmo tempo, os juros a cinco anos também caíam para 2,289%, contra 2,295% na véspera.Em sentido inverso, no prazo a dois anos, havia uma subida de 0,005 pontos, para 1,914%.Os juros de Itália desciam a dois, cinco e 10 anos.Os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, desciam para 2,568%, contra 2,581%, bem como os de França, para 3,350%, contra 3, 366% na quarta-feira e o máximo de 3,600% em 25 de setembro..Juros da dívida de Portugal descem a dois, a cinco e a 10 anos