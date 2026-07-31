Juros de renegociações e novos créditos para casa sobem para 2,93% em junho

A taxa de juro média das novas operações de crédito à habitação voltou a subir em cadeia em junho, para 2,93%, e superou os 2,92% do mesmo mês de 2025, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).

Segundo os dados do BdP, a taxa de juro média das novas operações de crédito à habitação, que inclui novos contratos e renegociações, aumentou 0,04 pontos percentuais face aos 2,89% registados em maio, situando-se no valor mais alto desde maio de 2025 (2,97%). Em setembro e outubro de 2023, esta taxa chegou a atingir os 4,31%.

Por segmento, a taxa de juro média dos novos contratos avançou 0,03 pontos percentuais em cadeia, para 2,93%, e a das renegociações subiu 0,05 pontos, para 2,91%. Em termos homólogos, esta taxa era de, respetivamente, 2,87% e 3,15%.

Na área do euro, a taxa de juro média das novas operações de empréstimo à habitação aumentou 0,03 pontos percentuais em cadeia, para 3,48%, tendo Portugal subido uma posição entre os países da área do euro e passado a apresentar a quinta taxa média baixa, depois de Malta, Bulgária, Espanha e Croácia.

Já a prestação média mensal do 'stock' de empréstimos à habitação aumentou pelo 10.º mês consecutivo e atingiu um novo máximo da série histórica: 436 euros, mais quatro euros do que em maio e mais 18 euros do que no final de 2025.

De acordo com o BdP, este acréscimo resultou do crescimento quer da prestação média dos contratos já existentes, quer dos novos contratos.

Em junho, 85% dos novos empréstimos à habitação foram contratados a taxa mista, isto é, com uma taxa de juro fixa num período inicial, seguida de taxa variável.

Nas novas operações a taxa mista, a taxa de juro média aumentou 0,03 pontos percentuais face a maio, para 2,80%, enquanto nas novas operações a taxa variável subiu 0,07 pontos percentuais para 3,14%.